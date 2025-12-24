3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEが出演する日本テレビ系音楽バラエティ特番『Happy MUSIC アワー!!!』が、きょう24日(21:30〜)に放送される。Mrs. GREEN APPLE番組では、3人が普段は言えない秘密の願いを告白。大森元貴の願いは「平成の一番元気だった、2000年代の渋谷に行ってみたい!」。当時の渋谷ファッションから流行アイテムまで、平成カルチャーを完全再現した巨大セットがスタジオに出現し、コギャルにヤマンバ、M字バングの