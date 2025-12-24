Áð¤Ê¤®¹ä¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø½ªËë¤Î¥í¥ó¥É¡Ý¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¡¢²ñ¤¨¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡Ý¡Ù(Ëè½µ·îÍË22:00¡Á ¢¨FOD¤Û¤«¤ÇÇÛ¿®)¤ÎºÇ½ªÏÃ¤¬¡¢22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ºÊ¤Î»à¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¡È°äÉÊÀ°Íý¿Í¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¤Î¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢°äÉÊÀ°Íý¤äÀ¸Á°À°Íý¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤Ò¤â²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£¡È°äÉÊÀ°Íý¿Í¡É¤È¡ÈÉÔÎÑ¡É¤È¤¤¤¦¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÁêÆþ¤ì¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿ËÜºî