Image: Everloom アップサイクルって、すごい！食品ロスやプラスチック包装のゴミが地球規模の問題になっていますが、ファッションの世界でも不要になった服や廃棄物が大量に発生し、地球環境汚染の一因となっています。そんななか、アメリカのテクノロジー企業Everbloomは、廃棄された鶏の羽（フェザー）からカシミアそっくりの素材を生み出すアップサイクル技術を生み出しました。アップサ