アップルが次期「iPhone 18」において「カメラコントロール」ボタンの機能を変更する可能性があると報じられています。 ↑このボタン、もっと使いやすくならない？（画像提供／Lee Peterson／Unsplash） 海外メディアのThe Informationによれば、iPhone 18のカメラコントロールでは、タッチ感度と触覚フィードバックが削除されるとのこと。この変更はiPhone 18のベースモデルだけでなく、「iPhone 18 Pro／Pro Max」にも適用