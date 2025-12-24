Dynabookは12月23日、同社のブランドアンバサダーに俳優の北村匠海さんを迎えると発表しました。北村さんが出演する「挑戦」をテーマにした新CM「DYNABOOM!! DYNABOOK!!」も同日から公開されます。Dynabookのブランドアンバサダーに俳優の北村匠海さんが就任。CMも放映されるDynabook新CM「DYNABOOM!! DYNABOOK!!」の一幕若い世代に向け“挑戦”を発信するDynabookの新CM新CMは同社が持つ独自性や革新性、先進感を積極的に若い層へ