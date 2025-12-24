兵庫県神戸市にあるメリケンパーク。その敷地内に建つ「神戸海洋博物館」を知っていますか？スペースフレームと呼ばれる特徴的なデザインの白い大屋根は、今や神戸港のシンボル的存在です。誕生のきっかけなど、詳しい話を同施設副館長の印藤昭一さんに聞きました。1度見たら忘れられない、印象的な外観（画像提供：神戸海洋博物館）☆☆☆☆同施設の開館は1987年。神戸開港120年記念事業の一環で建設されました。2020年2月