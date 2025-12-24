Ãæ¹ñ¡¦¾å³¤¤ÇºÇÂçµé¤Îµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Î´Äµå¹Á¡Ê¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ï¡¼¥Ð¡¼¡Ë¡£¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Îµ­¼Ô¤Ï12·î¾å½Ü¤ÎÆüÍËÆü¤Î¸á¸å¡¢ÃÙ¤¤¥é¥ó¥Á¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¤È¥â¡¼¥ë¤òË¬¤ì¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤Ò¤È¤­¤ïº®»¨¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¾å³¤½é¤ÎÅ¹ÊÞ¤È¤·¤Æº£·î¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿²óÅ¾¼÷»Ê¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Î¡Ø¼÷»ÊÏº¡Ê¥¹¥·¥í¡¼¡Ë¡Ù¤À¡£Å¹Æâ¤ÏËþÀÊ¡£ÆþÅ¹¤òÂÔ¤Ä¿Í¤¿¤ÁÍÑ¤Ë¤È¡¢ÄÌÏ©¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°Ø»Ò¤â¤¹¤Ç¤ËËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£µÒÁØ¤Ï¼ã¤¤¿Í¤«¤é¹â