「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」 ロゴ 国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」。そのGrand Ceremonyの模様を、2026年NHK総合で生放送することが決定した。「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」とは、「MUSIC AWARDS JAPAN」(MAJ)は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞。日本の音楽業界主要5団体(日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音