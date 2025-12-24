佐藤健 佐藤健、武井咲、青木崇高、土屋太鳳、大友啓史監督、アクションを手掛けた谷垣健治氏が23日、都内で開催された『ワーナー・ブラザース映画ファンフェスティバル・グランドフィナーレ』に登壇。映画『るろうに剣心』主要キャストがサプライズ登場し、会場に歓喜の声が響きわたった。100年にわたり日本での劇場配給業務を続けてきたワーナー・ブラザース・ジャパンが、2025年12月31日をもってその幕を閉じる