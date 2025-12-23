スズキ株式会社は、軽トラック「キャリイ」シリーズの一部仕様を変更し、2026年1月23日より発売すると発表した。 今回の改良では、フロントデザインを刷新するとともに、全車にデジタルメーターディスプレイやスマートフォントレーなどを新採用し、快適性と収納性を向上。さらに「デュアルセンサーブレーキサポートII」やLEDヘッドランプなどの安全装備を標準化し、ぬかるみ脱出