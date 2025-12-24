YouTubeなどの動画配信サービスで「有名人の顔とAI音声を用いて投資に誘う詐欺動画」を見たことがある人は多いはず。英語圏でも「本当は借金を簡単に返済できる方法があるのだが、銀行はそのことを知られたくないのだ」という非常に魅力的な話で借金に苦しむ人をだまそうとする詐欺がはびこっているそうで、詐欺の実態をYouTuberのCoffeezilla氏が報告しています。Exposing a $10,000,000,000 Debt Industry - YouTubeCoffeezilla