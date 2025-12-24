石川直宏氏のデビュー戦はボランチでの出場だった現役時代、FC東京で長年にわたり活躍した元日本代表MF石川直宏氏。2000年に横浜F・マリノスのトップに昇格したものの、チャンスを掴めない日々。ワールドユースで10番をつけた男に意外な場所で転機が訪れた。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・井上信太郎／全7回の3回目）◇◇◇大逆転でつかんだマリノスでのトップ昇格。だが膝の半月板損傷の怪我を負いながらも