球界のスター軍団が心技体を競う「超プロ野球ＵＬＴＲＡ」が来年１月１１日午後２時から、読売テレビ制作の全国ネットで放送される。今回からセ、パ対抗形式となった恒例イベントで、セ・リーグの“監督”を務めるのはお笑いコンビ「バッテリィズ」のエース（３１）と寺家（３５）。昨年末の「Ｍ―１グランプリ」準優勝で一躍全国区となった“シンデレラ・ボーイズ”は、野球を仕事にするという、もう一つの夢もかなえた。（田