◆報知プレミアムボクシング▽後楽園ホールのヒーローたち第２８回年末特別版【後編】２０２６年のボクシング界はどうなっているのだろう―。そう考えた時、言わずもがな、世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋、以下＝尚弥）と３階級制覇チャンピオン・中谷潤人（Ｍ・Ｔ、以下＝潤人）のスーパーファイトが話題を独占するだろう。５月に東京ドームでの決戦。年末の２７日にサウジアラビアで尚弥は防衛戦、