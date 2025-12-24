６月に解散した「ＴＯＫＩＯ」の元メンバー・長瀬智也（４７）が近影をアップした。長瀬は２０２１年３月末でＴＯＫＩＯを脱退し、ジャニーズ事務所（当時）を退所。インスタのプロフィル欄では現在の肩書きについて「表現者」「挑戦者」、バンド「ＫｏｄｅＴａｌｋｅｒｓ」のボーカル＆ギターと自己紹介し、今年４月の投稿では「長瀬は２０２１年に芸能活動を引退しバイクレースやバンドなどの活動をメインとしている」と自