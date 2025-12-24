シンガー・ソングライター広瀬香美（59）が書き下ろした新曲「Let it flow」が、田中麗奈（45）主演映画「黄金泥棒」（来年4月3日公開）の主題歌となることが23日、決まった。「Let it flow」は、広瀬が作詞・作曲を手がけた。全編、歌詞は英語でキラキラ輝くような明るい楽曲の中、突き抜けるように伸びやかで、力強い広瀬の歌声が印象的な1曲となった。広瀬は映画本編の完成前に、萱野孝幸監督と入念な打ち合わせをした上で、書