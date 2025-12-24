大阪府知事で日本維新の会代表の吉村洋文氏が２３日放送のフジテレビ系特番「ホンネ喫茶＠永田町」（午後７時）に出演。市長によるパワハラ、セクハラ問題から学歴詐称問題、ラブホテル騒動まで地方議会で３５件もの不祥事、トラブルが相次いだことについて私見を述べた。司会の加藤浩次に「不祥事を起こす原因は？」と聞かれると「地方議員に限らず、一番は勘違いじゃないですかね。偉くなったような気になってしまう」と即答