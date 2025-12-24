°ñ¾ë¡¦¿å¸Í»Ô¤Ç¼Ö8Âæ¤¬Íí¤ßÃË½÷5¿Í¤¬ÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï¤Ò¤­Æ¨¤²¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÃË¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£´¢²°Þ«¼ùÍÆµ¿¼Ô¡Ê20¡Ë¤Ï23Æü¸áÁ°¡¢¿å¸Í»ÔÂç¹©Ä®¤Î¸òº¹ÅÀ¤ÇÁ°¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë¤Ê¤É¹ç¤ï¤»¤Æ7Âæ¤ò´¬¤­¹þ¤à»ö¸Î¤ò¤ª¤³¤·¡¢½÷À­1¿Í¤Ë½Å½ý¤òÉé¤ï¤»¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨Áö¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´¢²°ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£