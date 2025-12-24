¡ÖSUPEREIGHT¡×¤Î²£»³Íµ¡Ê44¡Ë¤¬23ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÄ¶ÆÃÂç¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂSP¡×¡Ê²ÐÍË¸å7¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Ì´¤Ë½Ð¤Æ¤­¤Æ°ì»þ´ü¹¥¤­¤À¤Ã¤¿½÷Í¥¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Öº£Ç¯¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿Í­Ì¾¿Í¥Ñ¡¼¥È¡Ê2¡Ë¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿²£»³¡£¡ÖÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¿ÍSP»ëÄ°¼Ô¥²¥¹¥È¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë!¡×¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿½÷À­¤¬Æþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤ËÌ´¤ÎÃæ¤Ç¤µ¤ó¤Þ¤Ë¸µµ¤ÉÕ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎÄ´¤¬°ìµ¤¤Ë²óÉü¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÌÀ