2026年1月2、3日に行われる箱根駅伝。102回目を迎える今大会に、青山学院大学は18年連続31回目の出場となります。長年、箱根路から遠ざかっていた2004年に原晋監督が就任。2009年の第85回大会で33年ぶりの出場を果たすと、2015年の第91回大会で初優勝。連覇を目指した前回大会は、大会新記録を樹立する総合優勝を飾るなど、直近11年で8度の優勝を誇る強豪校です。2年生・折田メンタルの変化「勝てなかったこと＝ダメではない」「