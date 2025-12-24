NY³ô¼°23Æü¡ÊNY»þ´Ö16:22¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö06:22¡Ë ¥À¥¦Ê¿¶Ñ48442.41¡Ê+79.73+0.16%¡Ë S¡õP5006909.79¡Ê+31.30+0.46%¡Ë ¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯23561.84¡Ê+133.01+0.57%¡Ë CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª50710¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+220+0.44%¡Ë ¤­¤ç¤¦¤Î£Î£Ù³ô¼°»Ô¾ì¡¢¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£´ÆüÂ³¿­¡£Á°Æü¤Ï¹¥Ä´¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹½µ¤Î¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜÆü¤â·øÄ´¤ÊÆ°¤­¤¬Â³¤¤¤¿¡£¼è°ú³«»ÏÄ¾¸å¤ÏÇä¤ê¤¬Àè¹Ô¤·¡¢¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤âÆðÄ´¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿