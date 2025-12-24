ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê¡ÊNY»þ´Ö16:27¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö06:27¡Ë ÊÆ2Ç¯ºÄ 3.530¡Ê+0.023¡Ë ÊÆ10Ç¯ºÄ4.163¡Ê0.000¡Ë ÊÆ30Ç¯ºÄ4.822¡Ê-0.014¡Ë ´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨2.241¡Ê+0.014¡Ë ¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð ¤­¤ç¤¦¤Î£Î£ÙºÄ·ô»Ô¾ì¤ÇÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï²£¤Ð¤¤¡£Ä«Êý¤Ï²¼¤²¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÊÆ£Ç£Ä£Ð¤¬Í½ÁÛ³°¤Ë¶¯¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Íø²ó¤ê¤Ï¾å¾º¤ËÅ¾¤¸¤¿¡££Ç£Ä£Ð¤ò¼õ¤±¤Æ£Æ£Ò£Â¤ÎÁá´üÍø²¼¤²´üÂÔ¤Ï¸åÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿