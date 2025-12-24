死闘の経験を胸に、再び日の丸を背負う。DF関富貫太(桐蔭横浜大2年/横浜FM内定)はU-22日本代表に選出。チームは24日からのIBARAKI Next Generation Cup2025を経て、来年1月からAFC U23アジアカップに出場する。直前までインカレで戦っていた関富は「自分は長いオフには入っていないので、コンディション的には問題ない。試合に向けてしっかり準備していきたい」と意欲を見せた。2028シーズンに横浜F・マリノス加入が内定してい