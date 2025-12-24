Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤ÆÀ¯ÉÜ¤¬¿ä¾©¤¹¤ë¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤ÎÇÛÉÛ¤ò½ä¤ê¡¢¼«¼£ÂÎ¤´¤È¤ËÂÐ±þ¤Ëº¹¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ê¡¢ÇÛÉÛ¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡©ºÇ¿·¤Î¾õ¶·¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¢£¡Ö¤ª¤³¤á·ô¤òÇÛÉÛ¡×¤Ï3¼«¼£ÂÎ¤Î¤ß23Æü¡¢ÅìµþÅÔ¤ÎÉÊÀî¶è¤¬È¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤ÎÊª²Á¹âÆ­ÂÐºö¡£ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÄ¹¡Ö1¿Í¤¢¤¿¤ê5000±ß¤Î¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶èÌ±¤òÂÐ¾Ý¤ËÇÛÉÛ¤¹¤ë¡×¡Ö¤¢¤é¤æ¤ëÀ¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤Î²Á³Ê¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤«¤é¡¢ÇÛÉÛ¤ò