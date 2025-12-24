ノア２３日の後楽園ホール大会で?ＴｈｅＲｅａｌＲｅｂｅｌ?ことＯＺＡＷＡ（２９）が電撃復帰を果たした。ＹｏｓｈｉｋｉＩｎａｍｕｒａ（稲村愛輝＝３３）とのＧＨＣヘビー級王座戦（来年１月１日、日本武道館大会）へ闘志を燃やす一方で、同大会に参戦する注目の人物についても言及。ＯＺＡＷＡが予想するＸＸＸＸの正体とその理由とは――。ＯＺＡＷＡはこの日の第１試合前に「（マサ）北宮以外しょうもないメンバー