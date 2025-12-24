お笑いタレントでよしもと新喜劇座員の金原早苗が22日、自身のインスタグラムを更新し、ボディコンテストの全国大会に出場したことを報告。結果は1回戦敗退に終わったようだが、鍛え上げた肉体に反響が寄せられている。【写真】よしもと新喜劇美女、引き締まった褐色の肉体美全身カットも金原早苗は1987年3月19日生まれの38歳。吉本新喜劇ではマドンナ役として活躍することが多く、また、両親が自衛官という家庭環境から、劇