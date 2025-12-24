Netflix¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥é¥ô¾åÅù¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡È¤­¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡É¤³¤ÈÎëÌÚåºÎï¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥È¥Ê¥«¥¤¥®¥ã¥ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥é¥ô¾åÅù¡Ù¤­¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ç·ãÊÑ¡Ø¥é¥ô¾åÅù¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ½é¤È¤Ê¤ë¡È¥ä¥ó¥­¡¼¡É¤ÎÃË½÷¤¬·ì¤Îµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë·«¤ê¹­¤²¤ë½ã°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡£»³±ü¤Ë¤¢¤ë³Ø¹»¡ÖÍåÉð¾åÅù³Ø±à¡×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¸µË½ÁöÂ²ÁíÄ¹¡¢¸µ¥ä¥¯¥¶¡¢¾¯Ç¯±¡½Ð¿È¤Ê