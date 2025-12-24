齊藤京子と水野美紀がダブル主演する火ドラ★イレブン『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』（カンテレ・フジテレビ系／毎週火曜23時）の最終回が23日に放送され、レイコ（齊藤）による復讐をきっかけに沙織（新川優愛）が予想外の行動に出ると、ネット上には「どうしたの？」「逆に怖い」「生命力図太すぎ」などの声が集まった。【写真】レイコ（齊藤京子）から“復讐”される沙織（新川優愛）と新堂（竹財輝之助）優奈