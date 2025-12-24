ºäËÜ¶Õ¹°´ÆÆÄ¤È¤Ï¡¢¡Ø¤â¤ß¤Î²È¡Ù¡Ê20Ç¯¡Ë¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ç½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»£±Æ¤ÎºÇÃæ¤Ë¡Ö¼¡¤ÎºîÉÊ¤òºî¤ë»þ¤Ë¤ÏÀ§Èó»²²Ã¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ú²èÁü¡Û±Ç²è¡ØÌµÌÀ¤Î¶¶¡Ù¤ÎÆÃÊÌ¥«¥Ã¥È¤ò°ìµ¤¤Ë¸«¤ëÅÏÊÕ¿¿µ¯»Ò¡ÊPhoto : Kazunari Tajima¡Ë¡Ø¤â¤ß¤Î²È¡Ù¤¬»Å¾å¤¬¤Ã¤¿º¢¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¤Ç¡¢¾å±Ç¤Îµ¡²ñ¤È¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢´ÆÆÄ¤¬¶ì¤·¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿´ÇÛ¤Ë¤Ê