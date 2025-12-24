ÀÐÇËÌÐÁ°¼óÁê¤¬23ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥Û¥ó¥ÍµÊÃã ±ÊÅÄÄ®¡Ù¡Ê¸å7¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÁíÍýºßÇ¤´ü´ÖÃæ¡¢ºÇ¤â¡È¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¡É¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÁíÍýÂç¿Ã¤Î»þ¤è¤ê¤¤¤¤¾Ð´é¡×ÀÖ±©¤ÇËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤ëÀÐÇËÌÐÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ÀÅÄ°¦²Ö¤È¤È¤â¤ËÅÔÆâ¤Îµï¼ò²°¤Ç¡È¥Û¥ó¥Í¡É¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£ÁíÍýºßÇ¤´ü´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÀÐÇË»á¤¬ºÇ¤âÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤·¤Æ¡Ö¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡×¤òµó¤²¤¿¡£ÀÐÇË»á¤ÏÅö»þ¤Î¿´¶­¤È¤·¤Æ