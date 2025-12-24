NTT¥É¥³¥â¤Ï¡¢°ìÉô¥æー¥¶ー¤Ç¥É¥³¥â¤«¤é·ÀÌó¤·¤¿¡ÖYouTube Premium¡×¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤­¤Ê¤¤»ö¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢22Æü23»þ35Ê¬º¢¤ËÉüµì¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÜ»ö¾Ý¤Ï21Æü6»þ20Ê¬º¢¤«¤éÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¸¶°ø¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¾ã³²¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£