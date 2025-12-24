出場機会を確保できそうなWソックスは村上の移籍先として好条件と言えそうだ(C)Getty Imagesヤクルトからポスティングシステムにより、ホワイトソックスへの移籍が決まった村上宗隆。ストーブリーグで話題となった日本人スラッガーの新天地決定のニュースは、現在も米国内で大きく報じられている。また、2年3400万ドル（約53億円）という比較的“小規模”の契約となったことで、近い将来における他球団への移籍の可能性も、すで