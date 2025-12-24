Âè5²óWBC·è¾¡¤ÇÁ°²ó²¦¼Ô¤ÎÊÆ¹ñ¤ò²¼¤·¡¢Íº¤¿¤±¤Ó¤ò¾å¤²¤ëÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¼Ì¿¿¡§¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¡Ë2026Ç¯3·î³«ºÅ¤ÎÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë¸þ¤±¡¢ÊÆ¹ñÂåÉ½¤¬°ÛÍÍ¤Ê¤Û¤ÉÁ°¤Î¤á¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¡Ê¥ä¥ó¥­¡¼¥¹¡Ë¤¬¼ç¾­³Ê¤È¤·¤ÆÁ°ÌÌ¤ËÎ©¤Á¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡Ö¥³¥ß¥Ã¥ÈºÑ¤ß¡×¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬ÊÂ¤Ö´é¿¨¤ì¤À¤±¤Ç¤â¡¢ÊÆ¹ñÂåÉ½¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤Ï±£¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥ä¥ó¥­¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¡Ê¼Ì¿¿¡§Jon Robic