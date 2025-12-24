村上宗隆内野手と２年総額３４００万ドル（約５４億円）で契約したホワイトソックスが、村上の入団会見から一夜明けた２３日（日本時間２４日）、ＦＡの左腕ショーン・ニューカム投手と１年４５０万ドル（約７億円）で契約したことが発表された。クリスマス前の矢継ぎ早の補強で、先発＆中継ぎのどちらも可能なベテラン左腕が投手陣に加わった。前日の村上入団会見では、本拠地レートフィールドに日米約５０人の報道陣が集まり