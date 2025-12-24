½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤à¤È¤­¤Ë¡¢Ã¯¤·¤âÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ë¤Î¤¬¡ÖÆ¬¶â¤ò¤¤¤¯¤éÆþ¤ì¤ë¤Ù¤­¤«¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤À¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ç¡¢Ãø½ñ¤Ë¡Ø60Ê¬¤Ç¤ï¤«¤ë¡ª ½»Âð¥í¡¼¥óÄ¶ÆþÌç¡Ù¤¬¤¢¤ë¾¾ÅÄÁï»Ò»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Æ¬¶â¤òÆþ¤ì¤ë¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢¤¢¤¨¤Æ¶â³Û¤òÍÞ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¯¤ï¤·¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£Å¬ÀÚ¤ÊÆ¬¶â¤ÎÌÜ°Â¤Ï¡Ä½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤àºÝ¤ËÇº¤Þ¤·¤¤¤Î¤¬¡¢Æ¬¶â¤ò¤¤¤¯¤éÆþ¤ì¤ë¤Ù¤­¤«¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ç¤¹¡£Æ¬