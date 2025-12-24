奈良時代に政治・経済・文化の中心として栄え、多彩な歴史が紡がれてきた古都・奈良。そんな奈良の高校サッカー史に今年、新たな記録を刻んだのが奈良育英です。12月28日に開幕を迎える第104回全国高校サッカー選手権大会に奈良代表として出場し、12月29日の1回戦で栃木代表の矢板中央高校と対戦する、奈良代表・奈良育英の応援したい5つのポイントを紹介します。1.奈良県大会史上初の5連覇を達成した伝統校創部56年を迎える奈良育