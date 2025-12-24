ÂçÊ¬¸©·ÙÆüÅÄ½ð¤Ï22Æü¡¢¤³¤Î1Ç¯´Ö¤Î·Ù»¡¶ÈÌ³¤Ë¹×¸¥¤ä¸ùÏ«¤¬¤¢¤Ã¤¿ÃÏ¸µ¤Î25¸Ä¿Í¡¦ÃÄÂÎ¤Ë´¶¼Õ¾õ¤òÂ£¤Ã¤¿¡£Â£¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸©ºÑÀ¸²ñÆüÅÄÉÂ±¡¤äÆüÅÄ¹âÅùµ»½ÑÀìÌç¹»¡¢Å·ÎÎ°ÂÁ´°Â¿´¥Ñ¥È¥í¡¼¥ëÂâ¡¢ÆüÅÄ»Ô°å»Õ²ñ¤Ê¤É¡£¼«Å¾¼Ö¤ÎÅðÆñËÉ»ß¤ä°äÂÎ¤Î¸¡»ë¡¢¸òÄÌ°ÂÁ´·¼È¯¤Ê¤É¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£Â£Äè¼°¤Ç¶¶ËÜ´²Ç·½ðÄ¹¤Ï¡Ö¤ª¤«¤²¤ÇÆüÅÄ½ð¤Ï¤³¤Î1Ç¯¡¢Ê¿²º¤Ë¿ä°Ü¤·¤¿¡£ÍèÇ¯°Ê¹ß¤â³§¤µ¤ó¤Î»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤¿¤¤¡×¤È¼Õ°Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¡Ê°ðÍÕ¸÷¾¼¡Ë