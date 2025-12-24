なし崩し的に訓練が拡大していないか−。陸上自衛隊日出生台演習場（大分県由布市など）をはじめ全国5カ所で実施している在沖縄米軍の実弾射撃訓練について、新たに迫撃砲など4種類の火器を追加する方針を明らかにした23日、訓練の将来的な縮小・廃止を求めている自治体や住民は戸惑いの表情を見せた。大分県庁にはこの日、防衛省九州防衛局の中辻綾太企画部長が訪れ、県と演習場が立地する由布市、九重町、玖珠町の担当者に計