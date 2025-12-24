熊本県荒尾市の競馬場跡地「あらお海陽スマートタウン」に温泉付きホテルを建設するリブ・マックス（東京）と市の立地協定調印式が市役所であった。年明けに着工し、2028年4月ごろの開業を目指す。計画では、ホテルは地上11階建て、延べ床面積約3660平方メートルで、客室数は235室。ビジネスとリゾートを兼ねた複合型で、グランピング13棟、トレーラー16台の宿泊施設を併設する。リラクセーション施設やレストランのほか、最上