熊本県玉名市が23日、学校法人熊本城北学園が運営する九州看護福祉大（同市）を公立化する方針を決めた。蔵原隆浩市長は記者会見し、「最も有効で最良の手段」と意義を強調した。主な発言は次の通り。（宮上良二）「学園側から公立大学法人化についての要望書が提出され、全5回の検討委員会を開催した。委員からは公立化に対する前向き、慎重の両意見が出た。公立化を目指す場合に、大学と市が課題解決のために実行すべき内容