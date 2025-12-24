大分県日田市スポーツ推進委員の女性2人が、第66回全国スポーツ推進委員研究協議会長野大会（11月13、14日、長野市）で全国表彰に輝いた。長年にわたり市内のスポーツ大会を支えてきた2人は「生涯スポーツと関わっていきたい」と張り切っている。2人は、全国スポーツ推進委員連合の30年勤続表彰を受けた市スポーツ推進委員協議会副会長の穐本ひとみさん（71）と、同連合の功労者表彰に浴した勤続27年で同協議会理事の矢野智子