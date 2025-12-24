Ä¹ºê¸©¤Ï23Æü¡¢ÍèÇ¯3·îËö¤Þ¤Ç¤ËÄ¹ºê¹Á¡ÊÄ¹ºê»Ô¡Ë¤Ë´ó¹ÁÍ½Äê¤À¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¤Î¹ñºÝ¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥17ÀÉ¤¬¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼«½ÍÍ×ÀÁ¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÂçÀÐ¸­¸ãÃÎ»ö¤ÏÆ±Æü¤ÎÄêÎãµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ë²¿¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤«¾ðÊó¼ý½¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ°è´Ö¸òÎ®¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£19Æü¤ËÄ¹ºê»Ô¤ÎÃæ¹ñÁíÎÎ»ö´Û¤Ë¸òÎ®°Ý»ý¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸©¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ä¹ºê¶õ¹Á¤ÈÃæ¹ñ¡¦¾å³¤¤ò½µ2²ó