ボートレースの今年の賞金女王を決める「プレミアムG1第14回クイーンズクライマックス」が26日、長崎県大村市のボートレース大村で開幕する。同所での開催は8年ぶり。大みそかまでの6日間の日程で行われ、女性選手ファンら計3万5000人の来場を見込む。獲得賞金の上位12人が、予選（全6レース）を行い、6人が31日の優勝決定戦に臨む。賞金ランキング13〜54位による「G3クイーンズクライマックスシリーズ戦」も合わせて実施。こ