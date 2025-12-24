V・ファーレン長崎のJ1昇格祝賀会が、長崎県南島原市深江町の結婚式場ザ・マーキーズホテル＆ウエディングであった。チームから同市北有馬町出身の高木琢也監督（58）と深江町出身の江川湧清選手（25）の2人が参加し、それぞれ来季への抱負を語った。高木監督は「皆さんの励ましや温かい言葉に感謝している。今回の昇格はオール長崎で勝ち取った」と謝辞を述べた。一方で「（J2優勝を逃した）悔しさもある。次のステージで良い