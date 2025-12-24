犯罪捜査や行方不明者の捜索で活躍する警察犬。長崎県警では、訓練を受けた上で一般家庭で飼育されている犬に出動を要請する嘱託制を導入し、現在11匹が登録されている。訓練を担う指導手の1人、会社員の佐伯ひかるさん（31）＝大村市＝は、登録を目指し県警の審査会に向けてスタンダードプードルを育成中。合格すればこの犬種での登録は九州初となる。「もふもふ」の警察犬の誕生なるか−。「そうそう、いいよ、いいよ」。一