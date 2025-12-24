私はシングルマザーのハルミ。元夫リュウタとは数年前に離婚して、現在は小2の娘シオリと2人暮らしをしています。近くに両親が住んでいるので、本当に大変なときだけ手を借りながら生活しています。リュウタからは今のところ養育費を滞りなく受け取っていますが、リュウタが「会いたくない」と主張するうえ、必要もないので、離婚してからほとんど会っていません。ある休日のこと、私が家にいるとリュウタからLINEが届きました。今