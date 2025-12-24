佐賀県嬉野市の村上大祐市長は23日、地下からくみ上げた温泉を市内の旅館や一般家庭に提供している「嬉野温泉配湯株式会社」（小原嘉文社長）から、事業譲渡の申し入れを受けたことを明らかにした。嬉野温泉を巡っては昨年以降、源泉水位の低下や配湯管の老朽化による漏水などが相次いで問題化。村上市長は「嬉野温泉の今後100年の安心を作るため、前向きな方向で判断したい」と述べた。同市によると、嬉野温泉の旅館やホテル