佐賀県嬉野市の茶農家太田裕也さん（38）が生産・加工を手がける「新感覚の発酵茶琥珀（こはく）の香り」が、NPO法人日本茶インストラクター協会などが主催するコンテスト「日本茶AWARD（アワード）2025」で、応募503点のうち総合2位となる「日本茶準大賞」を受賞した。熟した果実のような香りと透明感ある味わいが特徴で、専門家による審査と全国の一般消費者による最終審査で、それぞれ高い評価を獲得した。太田さんは同市