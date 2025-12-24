ウクライナのゼレンスキー大統領は23日、ウクライナとアメリカの高官協議の後に、いくつかの文書の草案が作成されたと述べました。ゼレンスキー大統領は23日、ロシアとの和平案をめぐりアメリカ・フロリダ州で行われたウクライナとアメリカの高官協議が生産的だったと述べました。協議後に、いくつかの文書の草案が作成されたと明らかにしています。草案には、ウクライナの安全の保証や復興、そして、戦争を終わらせるための枠組み