プロ野球・ヤクルトの村上宗隆選手がポスティング・システムによりMLBのホワイトソックスへ移籍することが22日発表されました。2022年には日本人最多の56本塁打を放つなど最年少で三冠王となった村上選手。これまで日本球界屈指のスラッガーとして君臨し、ヤクルト在籍8年間で打率.270、843安打、246本塁打という成績を残しました。いよいよ来季から世界へ舞台を移します。では、これまでMLBで活躍した日本人強打者は渡米1年目から